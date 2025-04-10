Cтелу Донецької області, де лишають написи військові, відтворили у 3D

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Ірина Маймур
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Львівська студія Skeiron оцифрувала стелу на межі Донецької і Дніпропетровської областей.

Про це повідомили в Донецькій ОДА.

Стела відома тим, що на ній залишають написи військові перед відправленням на фронт і волонтери.

Для створення моделі команда провела лазерне 3D-сканування і фотограмметричну зйомку. Дані використали для максимально точної віртуальної реконструкції.

Як зазначили в Донецькій ОДА, 3D-модель використовуватимуть у музейних проєктах, на культурно-дипломатичних подіях та в медіа. Так хочуть зберегти памʼять про знакові символи Донеччини в умовах війни.

Щоб підтримати волонтерів і військових, які допомогли зібрати фото- та відеоматеріали для проєкту, Skeiron відкрили благодійну банку. Збір коштів іде на бінокуляр для бійця 3-го Інтернаціонального легіону. За донат від 50 гривень можна отримати AR-листівку з цією стелою.

Фото: скриншот відео

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Опубліковано: 10 квітня 2025
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