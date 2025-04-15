У Львові відреставрують та законсервують сходи, які вціліли після атаки на музей Шухевича

У Львові фахівці почали реставрувати та консервувати сходи, які дивом вціліли після російської атаки на музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у 2024 році.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Спершу планують позбутися шкідників та грибків. Далі спалену частину сходів покриють спеціальною речовиною, яка збереже деревину і не дозволить їй руйнуватись надалі. У майбутньому сходи стануть частиною експозиції відбудованого музею Шухевича в Білогорщі. Над комплексом робіт працює команда Karp Restorer, які мають чималий досвід роботи з цінними історичними елементами.

Внаслідок атаки на музей сходи вціліли на 70%. Перш ніж взятись до роботи, провели спеціальні дослідження, відібрали проби, щоб зрозуміти структуру об’єкта, рівень пошкоджень та правильно спланувати подальші дії з консервації і реставрації експозиційного елемента.

Історик Микола Посівнич, який є членом робочої групи з відновлення музею Романа Шухевича, каже, що сходи мають не лише унікальне історичне, а й символічне значення, адже стали місцем, де вбили генерал-хорунжого УПА.

"Ці сходи є первинним артефактом, який був побудований у час зведення цього будинку. Коли Роман Шухевич перебував майже 2 роки безпосередньо там, він ходив по них. На цих сходах він прийняв свій останній бій і біля криївки помер. Тож вони є безпосереднім свідком цих подій", – зазначив Микола Посівнич.

За прогнозом директора ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Юрія Теліпського, перший результат робіт можна буде побачити протягом 5 місяців.

Відомо, що після відновлення музей Романа Шухевича стане на половину більшим, аніж до обстрілів. Архітектурна команда Guess Line Architects під керівництвом Андрія Лесюка виготовила проєкт відновлення музею генерал-хорунжого УПА та подала його на експертизу. Відновлений музей збільшиться на 49% і матиме площу 312,4 м², матиме нові експозиційні зали, а мешканці мікрорайону отримають нове, якісне укриття.

Долучитися до відбудови музею можна за посиланням.

Роман Шухевич – головний командир УПА, загинув 5 березня 1950 року на Білогорщі. У будинку, де мешкав Роман Шухевич і де відбувся його останній бій, згодом облаштували музей. У ніч на 1 січня 2024 року музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича зруйнував російський обстріл.

Раніше ми писали, що у Львові оприлюднили результати Всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею Шухевича, який був знищений ворожим дроном 1 січня.

Фото: Львівська міська рада