Кафе Katimo Matcha Club відкрилося на Рейтарській

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Валерія Гуржий
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У Києві на Рейтарській відкрилося кафе з великим вибором напоїв та десертів з матчею.

У меню є як холодні, так і класичні напої. Інтер'єр закладу виконаний у світлих відтінках, а сам зал прикрашений квітами. Також у теплу пору року є можливість сидіти не тільки в середині закладу, а й у внутрішньому дворику.

Ціни: комбуча – 125 грн, матча тонік – 145 грн, матча оранж – 185 грн, матча лате – 120 грн, листовий чай – 110 грн, снек матча мадлен – 120 грн, цукерка матча/кокос – 110 грн, снек грінні міні – 205 грн.

Графік роботи: щодня з 09:00 до 20:00

Де: вул. Рейтарська, 19

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Фото: The Kyiv Lover

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Опубліковано: 17 квітня 2025
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