Юлія Савостіна закриває магазини етнотоварів для дому Etnika Home

Засновниця проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна закриває мережу магазинів етнотоварів для дому Etnika Home.

Про це пише Forbes Україна.

Магазини, які працювали у ТРЦ Gulliver та Respublika Park, припинять свою діяльність у квітні 2025 року.

Etnika Home пропонувала товари від близько 170 українських виробників, включаючи кераміку, текстиль, свічки та косметику. Проєкт виріс з фестивалю Made in Ukraine, який з 2013 року популяризував українські бренди.​

За два роки роботи Etnika Home вдалося досягти операційного прибутку, однак повернути інвестиції не вдалося. Загальні вкладення в бізнес склали близько 2,5 млн грн. Серед причин закриття — відсутність власного виробництва, що ускладнювало формування націнки, висока вартість оренди в ТРЦ та вузька аудиторія.​

Савостіна також зазначила, що плани щодо масштабування мережі та виходу на іноземні ринки не реалізувалися через розбіжності з потенційним інвестором.​

Закриття Etnika Home вплине на деяких виробників. Товари частини майстрів зникнуть з Києва, бо вони не продають на столичну аудиторію самостійно, — каже Савостіна. Для бренду Zapashna частка продажів через магазини Савостіної становила 20%, а для Ukrainesecrets — близько 30%. Деякі бренди планують компенсувати втрати участю в офлайн-подіях та фестивалях.​

Попри закриття магазинів, Юлія Савостіна продовжує підтримувати українських виробників та шукати нові формати для популяризації локального продукту.