На книжковому ринку на "Почайній" демонтували застарілі МАФи

На території книжкового ринку на "Почайній" демонтували МАФи вздовж проїжджої частини поблизу метро. Загалом прибрали понад 220 м² металевих конструкцій.

Про це повідомили в "Київдемонтаж".

Цього разу демонтовували МАФи виключно застарілих архетипів, зовнішній вигляд яких не відповідав сучасним вимогам благоустрою.

Власники МАФів були завчасно попереджені про демонтаж. Вони самостійно звільнили приміщення та частково демонтували об’єкти, залишивши на місці лише металеві каркаси.

Частину споруд вдалося підняти механізованим способом, завантаживши на маніпулятор. Решту працівники комунального підприємства розібрали з використанням ручних інструментів.

Фото: "Київдемонтаж"