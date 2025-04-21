Біля Національного цирку відкрилася кав'ярня, у якій каву подають в їстівних стаканчиках

У центрі Києва відкрилася кав'ярня свідомого споживання Concept.

Заклад не має паперових стаканчиків, тож випити каву можна у скляній чашці, їстівному стаканчику, керамічній чашці або у своїй кружці.

Власники кав'ярні нагадують, що у паперових стаканчиках є внутрішній шар пластику, який розкладатиметься у землі сотні років. При цьому одноразовий стаканчик використовується в середньому лише 15 хвилин. Також заклад віддає всі відходи на переробку.

У меню кав'ярні окрім напоїв є великий вибір десертів та круасанів.



Ціни: капучино – від 85 грн, макіато – 78 грн, капуоранж – від 118 грн, какао – від 98 грн, круасани – від 125 грн.

Графік роботи: пн-пт – 07:30-20:00, сб-нд – 09:00-21:00

Де: вул. Бульварно-Кудрявська, 38

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Фото: Concept