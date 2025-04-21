Переможець шоу "МастерШеф" відкрив заклад з десертами у центрі Нью-Йорка
Переможець шоу “МастерШеф. Професіонали” Павло Серветник відкрив заклад Pavlo Mochi в центрі Нью-Йорка на Манхеттені.
У меню закладу є великий вибір десерту моті, панкейки, морозиво та напої. Pavlo Mochi пропонує моті з манго, лісним горіхом та кокосом, з малиною та яблуком, вишнею та шоколадом. До десертів можна замовити газований напій, каву або баблті.
Заклад оформлений в яскравих блакитно-рожевих кольорах. Працює Pavlo Mochi без вихідних з 8 ранку до 7 вечора.
Фото: Pavlo Mochi
Опубліковано: 21 квітня 2025
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