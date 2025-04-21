Ветеранів запрошують на безоплатний курс з 3D-моделювання у сфері протезування: як податися
Українські ветерани та ветеранки можуть податися на безоплатний ознайомчий курс з 3D-моделювання у сфері протезування.
На курсі під назвою" 3D-моделювання і друк в інженерії та біомедінженерії" учасників познайомлять з 3D-скануванням, моделюванням та друком, а також з роботою на інноваційному обладнані.
Програма передбачає 36 годин онлайн-лекцій та 34 години офлайн-практики в лабораторіях КПІ та у новому Науковому парку адитивних технологій, що оснащений сучасними 3D-принтерами та сканерами.
Після успішного завершення курсу ветерани зможуть претендувати на грант, який покриє навчання в магістратурі КПІ за спеціальностями "Біомедична інженерія" та "Прикладна механіка". У межах магістерської програми студенти створюватимуть протезні компоненти, які надалі безоплатно передаватимуть медичним закладам (50–100 зразків).
Навчання проводять викладачі КПІ — фахівці з матеріалознавства, конструювання, дизайну, протезування й технологій виробництва.
Податися на курс можуть ветерани і ветеранки, які:
- завершили службу в Силах оборони України та мають статус учасника/учасниці бойових дій;
- мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якої спеціальності.
Подати заявку на курс можна до 24 квітня та до 8 травня необхідно написати мотиваційний лист і пройти співбесіду. Результати відбору повідомлять до 14 травня. Навчання розпочнеться 26 травня 2025 року і триватиме один місяць.
Зараз в Україні понад 70 тисяч людей з ампутаціями, і їх кількість буде зростати. Але спроможностей сфері протезування не вистачає для закриття їхніх потреб.
Ключовими викликами для України залишаються:
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висока вартість імпортного протезування;
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дефіцит кваліфікованих протезистів та 3D інженерів;
- обмежені технологічні можливості;
- відсутність персоналізованих виробів на період реабілітації.
Мета проєкту ADDEX "Майбутнє системи протезування в Україні" – розвиток протезування та інноваційних підходів через адитивні технології, локалізацію виробництва та навчання спеціалістів. Проєкт реалізується у партнерстві благодійного фонду "Коло", Наукового парку КПІ ім. Ігоря Сікорського за підтримки компаній OLX, EPAM, appflame, OBRIO, фонду Genesis for Ukraine.
Фото: благодійний фонд "Коло"