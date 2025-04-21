Ветеранів запрошують на безоплатний курс з 3D-моделювання у сфері протезування: як податися

Українські ветерани та ветеранки можуть податися на безоплатний ознайомчий курс з 3D-моделювання у сфері протезування.

На курсі під назвою" 3D-моделювання і друк в інженерії та біомедінженерії" учасників познайомлять з 3D-скануванням, моделюванням та друком, а також з роботою на інноваційному обладнані.

Програма передбачає 36 годин онлайн-лекцій та 34 години офлайн-практики в лабораторіях КПІ та у новому Науковому парку адитивних технологій, що оснащений сучасними 3D-принтерами та сканерами.

Після успішного завершення курсу ветерани зможуть претендувати на грант, який покриє навчання в магістратурі КПІ за спеціальностями "Біомедична інженерія" та "Прикладна механіка". У межах магістерської програми студенти створюватимуть протезні компоненти, які надалі безоплатно передаватимуть медичним закладам (50–100 зразків).

Навчання проводять викладачі КПІ — фахівці з матеріалознавства, конструювання, дизайну, протезування й технологій виробництва.

Податися на курс можуть ветерани і ветеранки, які:

завершили службу в Силах оборони України та мають статус учасника/учасниці бойових дій;

мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якої спеціальності.

Подати заявку на курс можна до 24 квітня та до 8 травня необхідно написати мотиваційний лист і пройти співбесіду. Результати відбору повідомлять до 14 травня. Навчання розпочнеться 26 травня 2025 року і триватиме один місяць.

Зараз в Україні понад 70 тисяч людей з ампутаціями, і їх кількість буде зростати. Але спроможностей сфері протезування не вистачає для закриття їхніх потреб.

Ключовими викликами для України залишаються:

висока вартість імпортного протезування;

дефіцит кваліфікованих протезистів та 3D інженерів;

обмежені технологічні можливості;

відсутність персоналізованих виробів на період реабілітації.

Мета проєкту ADDEX "Майбутнє системи протезування в Україні" – розвиток протезування та інноваційних підходів через адитивні технології, локалізацію виробництва та навчання спеціалістів. Проєкт реалізується у партнерстві благодійного фонду "Коло", Наукового парку КПІ ім. Ігоря Сікорського за підтримки компаній OLX, EPAM, appflame, OBRIO, фонду Genesis for Ukraine.

Фото: благодійний фонд "Коло"