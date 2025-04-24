“Україна без сміття” і Bagland запустили екоакцію: можна здати стару валізу й отримати знижку на нову

Український бренд Bagland разом із проєктом "Україна без сміття" запустили екоакцію Eco Trade-In — надішли стару валізу будь-якого бренду та отримай знижку 15% на покупку нової валізи.

Знижка діє на весь асортимент валіз бренду й активується одразу після участі.

Акція триватиме до 15 травня.

Старі валізи надійдуть на станцію "Україна без сміття", де їх відсортують: пластикові деталі подрібнять і перетворять на гранули для вторинного виробництва, інші матеріали утилізують екологічно.

Участь у проєкті безкоштовна: Bagland компенсує витрати на пересилання. Доставити валізу можна поштою або принести особисто за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 4. Детальні умови можна дізнатися, звернувшись у директ бренду або за телефоном +380503030384.

У 2024 році вже проводили подібну акцію. Тоді всім, хто здасть старий рюкзак чи бананку, пропонували знижку на нову 30%.

Фото: Bagland