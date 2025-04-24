З 5-метровим котом та 8-метровою квіткою: у Києві відкриється інтерактивна виставка "Третє дихання"

У просторі M82 на вулиці Межигірській, 82 відкриється інтерактивна виставка для всієї родини "Третє дихання", яка має 4000 квадратних метрів інтерактивних історій про почуття та емоції.

Про це розповіла Ярослава Гресь.

На локації буде 7 зон і понад 50 інтерактивів – від 5-метрового кота, що муркотить, і зони для стрибання по справжніх калюжах, до 8-метрової квітки, що розпускається, коли люди разом докладають зусилля. Також будуть танцювальні автомати, де можна витанцювати усі емоції та халабуди, які можна побудувати всією родиною.

А ще на вас чекатимуть зіркові активації: стрибки в резиночку з суперчемпіонкою Ярославою Магучіх, рибалка з блогером Михайлом Лебігою, смачна українська лайка з акторкою Марією Рудинською, гарчання лева з "левом на джипі" Валіком Міхієнком, спів для нових сил з Джері Хейл та тест на те, чи розпізнаєте ви емоції з володарем BAFTA Олександром Рудинським.

На виставці ви зможете приміряти відеоокуляри, завдяки яким побуваєте в космосі, на Евересті та у 2005 році. А ще у залі "Надія Є" зможете роздивитися схід сонця і бачити, як з темряви народжується світло над українськими полем, морем та горами.



Виставка є благодійною, і 50% вартості кожного квитка йде на підтримку центра Superhumans. Туди ж поїдуть інтерактиви та інсталяції, які допоможуть в реабілітації воїнів.

Відвідати виставку можна буде з 25 квітня по 1 червня 2025 року.

Фото: mastercardukraine