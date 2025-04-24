Онлайн-мапу міських проблем запустили у Києві: що на ній позначено

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Валерія Гуржий
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У Києві з'явилася онлайн-мапа проблем міста, на якій позначені знищені або занедбані пам’ятки архітектури, довгобуди й недобуди, корупційні схеми, небезпечні об’єкти та втрачені можливості.

Про це повідомили в ГО "Офіс трансформації" Максима Бахматова.

До розвитку цієї мапи може долучитися кожен охочий. Для цього потрібно додавати нові мітки, надсилати факти, документувати проблеми й поширювати мапу.

Сервіс дозволяє бачити нагальні міські проблеми, аналізувати бюджет та брати участь у формуванні стратегії розвитку міста.

А ви плануєте щось позначати на цій мапі?
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Опубліковано: 24 квітня 2025
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