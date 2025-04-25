Школярі запустили соцпідприємство у Славутичі: вирощують квіти й овочі та переробляють відходи на добриво

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Ірина Маймур
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У Славутичі на базі школи №1 запрацювало перше соціальне шкільне підприємство Zero Waste School.

Ініціативу вдалося реалізувати завдяки грантовій підтримці у розмірі 1000 євро, пише “Славутич-Інфо”.

“Ми подалися на грант і отримали 1000 євро — умова була створити громадську організацію. Так у нас з’явилася “Спільнодія. Покоління”. Через неї ми закупили обладнання: компостери, газонокосарку, подрібнювач гілок — і розпочали роботу”, — розповідає директорка школи Наталія Бардакова.

Мета ініціативи — частину шкільних і побутових органічних відходів планують перетворювати на біогумус за допомогою каліфорнійських черв’яків. Техніку вже закупили, перші експерименти на старті.

Підприємство вже реалізує продукцію — вирощує понад десять видів квітів та овочів. Серед них — петунії, колеуси, левиний зів, агератум, бегонії, а також солодкий перець і помідори. За попередніми розрахунками, щорічний прибуток може сягати понад 22 тисяч гривень.

Школярі не лише вирощують квіти й овочі, а й самі керують процесами: у підприємства є директорка, маркетологиня, фінансистка, рекламна менеджерка й логістка — всі ці ролі виконують учні. Вони проходять навчання, ведуть соцмережі проєкту, складають бізнес-плани й готують рекламні кампанії.

Підприємство не має на меті прибуток — усі кошти йдуть на неприбуткові цілі, зокрема ремонт шкільної теплиці та мотиваційні ініціативи для учасників.

“Ми думаємо, як заохочувати учнів: можливо, стипендії, можливо, вечірка чи поїздка. Головне — показати їм, що їхня праця важлива і має результат”, — ділиться директорка.

Фото: “Славутич-Інфо”; Margaret Jaszowska/Unsplash

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Опубліковано: 25 квітня 2025
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