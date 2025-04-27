На Подолі відкриють паста-бар “Хвиляста” з відкритою кухнею

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Ірина Маймур
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На Подолі незабаром відкриють новий заклад "Хвиляста”. Це проєкт від команди Rest Emotion (ресторанів "Тісто, сир і тітка Белла" та Naperlage), пише “Столик біля вікна”.

Дату відкриття поки не оголосили, але відомо, що формат закладу буде незвичним.

"Хвиляста" стане паста-баром у моноформаті з відкритим "паста-островом", де пасту готуватимуть просто перед гостями. У меню обіцяють 8–10 видів паст, антипасті, зелений салат insalata mista та два класичні італійські десерти.

Також у закладі працюватиме відкритий паста-шоп. Там можна буде купити свіжу пасту для приготування вдома, а також італійські делікатеси: прошуто, сири, ковбаси та оливки.

"Хвиляста — це наш спосіб знайти, чи існує щось смачніше карбонари, чи равіолі можуть бути не лише квадратними, і чи є щось поза спагеті та бантиками", — розповів співзасновник Rest Emotion Володимир Григорі.

Фото: Danijela Prijovic / Unsplash

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Опубліковано: 27 квітня 2025
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