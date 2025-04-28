Як перевірити дані про підприємця? Бази даних 2025

Чи доводилось вам бути ошуканими? Якщо так - то ви не одні, нам також доводилось стикатися з шахраями. Рік тому знайомий шукав роботу за кордоном. В інтернеті безліч оголошень по допомозі з працевлаштуванням, зазвичай такі помічники попередньо просять аванс.

Наш знайомий знайшов оголошення про роботу в Європі. Посередник вислав проект угоди “Про надання інформаційних послуг”, де були зазначені реквізити ФОПа.

Ці дані ми перевірили по державних базах даних і вияснили, що дійсно є такий ФОП в Запоріжжі, який надає послуги з працевлаштування. Окрім запису про ФОП була ще знайдена судова справа по стягненню з даного підприємця коштів по договору послуг у зв’язку із тим, що вони були надані неналежним чином.

Звісно після цього було рекомендовано не співпрацювати з таким посередником але наш знайомий вирішив ризикнути.

В підсумку: аванс у розмірі 50% був сплачений, з роботою за кордоном ніхто не допоміг, поседерник зник.

Тож, в цій статті ми хочемо описати простий алгоритм дій, як перевіряти підприємців по державним реєстрам, щоб уберегтись від шахраїв.

1.Реєстр підприємців

Перед тим як з кимось починати роботу — запросіть у підрядника документи про реєстрацію. В документах нас цікавить:

ПІБ ФОПа,

його податковий номер,

адреса реєстрації.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію перевіряємо чи дійсно він є зареєстрований на даний час. Перевірка ФОП в реєстрі здійснюється за ПІБ підприємця та/або його податковим номером. Дані про реєстрацію ми можемо отримати на порталі Міністерства юстиції або в спеціалізованих сервісах.

Якщо підприємець дійсно зареєстрований, не перебуває в стані припинення, то перевіряємо його інші реєстраційні дані: адресу реєстрації, види діяльності, тощо.

2.Судові справи

Якщо з реєстраційними даними підприємця все добре, продовжуємо досліджувати його на предмет ризиків. І почнемо з судових справ. В Україні дані про судові справи є відкритими, ми можемо перевіряти дані осіб в судових процесах починаючи з 2015 року.

Як і в нашому прикладі, ми можемо знайти дані про стягнення боргів, кримінальні справи, можливо інші справи, які можуть розповісти про надійність підприємця.

Зверніть увагу, що пошук по судовим справам здійснюється лише за ПІБ, можливі співпадіння по справам, якщо в них приймали участь особи з однаковими ПІБ. Щоб звузити пошук, можливо додати область реєстрації ФОПа.

3.Виконавчі провадження

Якщо підприємець надає послуги/виконує роботи, то у нього не повинно бути боргів. Бо у особи, яка перебуває в реєстрі боржників можуть бути заблоковані банківські рахунки. Людина потрапляє в реєстр боржників через борги, які встановив суд або ж з інших підстав, наприклад: через несплату штрафу за порушення ПДР.

Тож, перед співпрацею варто перевірити боргові реєстри. Реєстр боржників — це відкриті дані, які публікуються Міністерством юстиції. Дані про боржників публікуються з зазначенням ПІБ та дати народження, що полегшує пошук. Якщо ви знайдете вашого контрагента в реєстрі, то це є ризиковим фактором в співпраці.

4.Нерухомість

Окрім прямих доказів, що людина є добропорядною (чинна реєстрація ФОП, відсутність судових справ по стягненню боргів, відсутність записів в реєстрі боржників) є й опосередковані, до таких джерел інформації можливо віднести Реєстр нерухомості .

Якщо людина має зареєстроване житло, іншу нерухомість таку як земельні ділянки, нежитлові приміщення, немає записів про арешт нерухомості, це нам розповість що підприємець веде активне економічне життя, має в активі майно.

Нейтральною інформацію про підприємця буде відсутність нерухомості і записів про арешти. І до негативної інформації з реєстру нерухомого майна можливо віднести записи про заборону на відчуження нерухомості, арешти виконавчої служби та/або слідчих органів.

Реєстр нерухомості, як і інші реєстри можливо перевірити в сервісі перевірки людей scanbe.io. Використовуючи дані інструкції ви можете швидко перевірити надійність підприємців та вберегтися від шахраїв.