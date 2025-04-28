Кавовий ресторан Chat coffee shop з власною спільнотою гостей відкрився на Подолі

На Подолі навпроти Великої хоральної синагоги у тестовому режимі почав працювати "кавовий ресторан" Chat coffee shop. Офіційне відкриття планують на початок травня.

Про це пише "Віледж".

Засновники хочуть створити власну спільноту гостей, яких об'єднають у спільний чат. У ньому постійні відвідувачі зможуть спілкуватись і дізнаватися про заплановані події – каппінги, винні вечері, попапи.

Кав’ярня розташована на першому поверсі житлового будинку, збудованого у 2008 році. Раніше в приміщенні був офіс, тож засновникам довелося впродовж дев'яти місяців робити ремонт. Над проєктом працювала компанія Grade Consulting, інтер'єр розробила дизайнерка Юлія Богославець.

Основні матеріали в інтер’єрі – метал, дерево та кераміка. Головний акцент у залі – барна стійка, фасад якої оздоблений декоративною керамічною панеллю з об’ємним геометричним візерунком. А освітлення тут – ключовий інструмент формування атмосфери.

У центрі зали розташована світлова інсталяція з гнучкого неону, яка привертає увагу до круглої лавки з живими рослинами. У вбиральні встановили перфоровані металеві панелі з підсвічуванням, які створюють ефект "зоряного неба". Також для її оформлення використали безшовні шпалери з ручним розписом орнаменту "Українське село" на золотій поталі від Tahho Artwalls.

Для приготування кави обрали американську професійну еспресо-машину Synesso MVP Hydra, а кавомолки використовують бренду Mahlkonig. Уся кава в закладі від Fresh Black Coffee Roasters. Усього десять видів спешелті-кави, яку також можна придбати в зернах, або попросити змолоти для бажаного домашнього методу заварювання.

Молоко використовують від Mr.White Barista, оскільки воно "підходить для лате-арту". Рослинне молоко – від Via Mia та конкретно вівсяне від Minor Figures.

У кав’ярні є такі види кави ручного приготування: W60, керамічний пуровер калита, пуровер Clever, аеропрес, український пуровер Dotyk. Також є шість видів чаю: зелений, білий, улун, чорний, пуер, трав'яний – їх готують як у гарячому, так і в холодному вигляді. Коктейльна карта має сім позицій – авторські та твісти на класичні коктейлі. Винна карта пропонує три позиції білого й червоного вина з регіонів Італії, Аргентини та Чилі.

Ціни: лате – 100 грн, дабл-капучіно – 110 грн, флет вайт– 100 грн, лимонад – від 140 грн, чай – 130 грн, коктейлі – від 200 грн, сендвічі – від 220 грн, боули – 240 грн, салати – від 220 грн.

Де: вул. Щекавицька, 30/39

Коли: щодня 08:00–21:00

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Фото: Віледж