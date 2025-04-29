У Львові відкрили виставку, де глядач може змінювати простір і композицію

В Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій, що у Львові, відкрилася виставка "Раціо", експозиція якої не має сталого вигляду, адже вона постійно трансформується завдяки глядачам.

Проєкт Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка досліджує раціональність як естетичну і світоглядну модель — через логіку, функціональність, чистоту форми й мінімалізм. Художники створюють власні "раціо-моделі" світу, запрошуючи глядача до взаємодії з простором, що спрощений до символів, ліній і ритмів.

На виставці представлені роботи, що грають з нашим оптичним сприйняттям, а також інсталяції, з якими можна взаємодіяти фізично — змінюючи простір і композицію. Також в рамках проєкту проходитимуть лекції з мистецтвознавцями й психологами, концерти, дискусії та ще багато цікавого.

Виставковий проєкт триватиме до 25 травня.

Фото: Центр інтелектуального мистецтва Меркурій