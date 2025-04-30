На Київщині збудують притулок для котів, врятованих із зони бойових дій

Під Ірпенем зводять притулок для котів, евакуйованих з прифронтових територій та зони бойових дій.

Ініціатором проєкту під назвою “Котопарк” став український актор і зооволонтер Олексій Суровцев.

Притулок розрахований приблизно на 300 тварин. Котів з хронічними та невиліковними хворобами, зокрема лейкозом або імунодефіцитом, розміщуватимуть у окремих зонах з вільним доступом на вулицю. Усі кімнати матимуть вихід на відкритий простір, аби тварини могли гуляти на свіжому повітрі в максимально природному середовищі.

“Окрім притулку, Котопарк стане відкритим простором для людей. Тут плануються екскурсії, освітні заходи для дітей, зокрема “уроки доброти”, а також сеанси психологічної реабілітації для військовослужбовців і цивільних, що постраждали від війни. Родзинкою проєкту мають стати заняття з йоги у присутності котів, так звана “котойога””, — повідомляє Олексій Суровцев.

Притулок будують в сосновому лісі неподалік Ірпеня. Землю Олексій придбав власним коштом, а для реалізації проєкту відкрив збір коштів , до якого можуть долучитися всі охочі.

Суровцев відомий своєю волонтерською діяльністю — він уже створив в Ірпені притулок "Бородата котомамуля" і врятував сотні тварин з прифронтових регіонів.