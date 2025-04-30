Як правильно підібрати автохімію для догляду за авто

Регулярний правильний догляд за автівкою — це не тільки її чистота і презентабельний вигляд, але й довговічність. Пил, бруд, залишки комах провокують корозію і руйнування металу. Наносять шкоду й неправильно підібрані засоби — побутова хімія, поліролі з аміаком, шампуні з високим рН тощо. Натомість якісні доглядові склади слугують додатковим захистом від подряпин, потертостей, вигоряння фарби. Тому до формування власного арсеналу автохімії слід поставитися максимально усвідомлено.

Засоби для зовнішнього догляду

Обов’язковими для оброблення зовнішніх поверхонь кузова є автошампуні з нейтральним pH. Вони чинять делікатний вплив ЛФП й ефективно видаляють більшість забруднень.

Вибираючи шампунь, звертайте увагу на:

Призначення. Для ручної, безконтактної, автоматичної мийки або миття без води підходять різні рідини. Склад. Сучасна індустрія пропонує автомобільні шампуні з воском, інгібіторами корозії, кондиціонерами, консервантами. Підбирати той чи інший різновид необхідно з огляду на бажаний ефект. Консистенцію. Засоби цієї категорії можуть бути як готовими до використання, так і концентрованими — такими, що потребують розведення.

Окрім шампуню, знадобиться очищувач дисків і шин, поліроль, захист від корозії. Не завадить і спеціальна автохімія для видалення стійких плям від оливи, бітуму, смоли, комах. А ще стануть в пригоді засоби для миття двигуна й гальмівної системи. Всі ці засоби допоможе підібрати досвідчений консультант в магазині AUTOBAZA.

Стежимо за станом салону

Внутрішнім поверхням слід приділяти не менше уваги, ніж зовнішнім. Зберегти привабливість салону й цілісність його матеріалів допоможуть:

Очищувачі пластику. Вони можуть бути матовими або глянсовими, часто мають у складі антистатичні компоненти, ароматизатори. Універсальні рідини для чищення елементів інтер’єру. Ними можна чистити текстильну оббивку, чохли, килими, пластикові елементи, екрани мультимедіа тощо. Очищувачі скла. Варто віддавати перевагу делікатним безаміачним різновидам. Вони не залишають по собі плям і розводів, а також не пошкоджують тонування.

Власникам автомобілів зі шкіряними салонами доцільно додатково придбати кондиціонер для шкіри.

Влітку варто мати в арсеналі засоби для захисту пластику та гуми від негативного впливу ультрафіолету. Також знадобляться спреї для знезараження системи кондиціонування. А взимку до стандартної доглядової автохімії слід додати омивач з антифризом, розморожувач для скла й замків, силіконове мастило для гумових деталей.