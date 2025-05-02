В Україні запустили мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок: що там є

Центр ініціатив "Повернись живим" спільно з проєктом "Наші тут" запустили інтерактивну мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок.

На ній вже розміщена 31 локація, де додатково позначено, які послуги тут можна отримати – відновлювальні, консультаційні, правові, з організації дозвілля, освітні, психологічні або про можливості для ветеранів та інші.

Окрім інформації про реабілітаційні центри та спортивні секції на сайті є користі контакти для ветеранів та інформаційні статті. Наразі на мапі розміщені локації у Києві, Київській, Житомирській, Львівській та Одеській областях. Згодом на сайт планують додавати нові матеріали, інформацію про спортивні й освітні події.

Фото: Наші тут