В Україні запустили мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок: що там є

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Валерія Гуржий
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Центр ініціатив "Повернись живим" спільно з проєктом "Наші тут" запустили інтерактивну мапу локацій для відновлення ветеранів та ветеранок.

На ній вже розміщена 31 локація, де додатково позначено, які послуги тут можна отримати – відновлювальні, консультаційні, правові, з організації дозвілля, освітні, психологічні або про можливості для ветеранів та інші.

Окрім інформації про реабілітаційні центри та спортивні секції на сайті є користі контакти для ветеранів та інформаційні статті. Наразі на мапі розміщені локації у Києві, Київській, Житомирській, Львівській та Одеській областях. Згодом на сайт планують додавати нові матеріали, інформацію про спортивні й освітні події.

Фото: Наші тут

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Опубліковано: 02 травня 2025
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