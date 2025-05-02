На Жилянській відкрилася pet-friendly кав'ярня-книгарня

У Києві на вулиці Жилянській відкрилася кав'ярня-книгарня "Між рядками".

У закладі можна скуштувати різноманітні десерти – чизкейки з різними смаками, цукерки без цукру, горішки з дор блю, макаруни, мурашник зі згущеним молоком. Також тут є великий вибір кави та лимонадів.

Ще у "Між рядками" є велика книжкова полиця з буккросингом. Тобто ви можете взяти з полиці будь-яку книгу, а на її місці поставити свою, яку вже прочитали.

До того ж заклад є pet-friendly. Тут є куточок для домашніх улюбленців.

Де: вул. Жилянська, 45

Графік роботи: щодня з 08:00 до 20:00

Фото: "Між рядками"