На Жилянській відкрилася pet-friendly кав'ярня-книгарня
У Києві на вулиці Жилянській відкрилася кав'ярня-книгарня "Між рядками".
У закладі можна скуштувати різноманітні десерти – чизкейки з різними смаками, цукерки без цукру, горішки з дор блю, макаруни, мурашник зі згущеним молоком. Також тут є великий вибір кави та лимонадів.
Ще у "Між рядками" є велика книжкова полиця з буккросингом. Тобто ви можете взяти з полиці будь-яку книгу, а на її місці поставити свою, яку вже прочитали.
До того ж заклад є pet-friendly. Тут є куточок для домашніх улюбленців.
Де: вул. Жилянська, 45
Графік роботи: щодня з 08:00 до 20:00
Фото: "Між рядками"
Опубліковано: 02 травня 2025