У Києві відкрили єдину в Україні робочу камеру-обскуру: у ній відвідувачі можуть робити фото
У Київській школі фотографії відкрилася єдина в Україні робоча камера-обскура розміром з кімнату.
Про це повідомили у пресслужбі школи.
Всередині камери відвідувачі можуть створити один одному унікальні фотопортрети. Зробити це можна щосуботи, з 10:00 до 18:00 за адресою: вул. Велика Васильківська, 65. Відвідування є безоплатним, але за попереднім записом за номером (050) 979-70-70.
Камера-обскура є прототипом фотоапарата та являє собою темне приміщення з одним малим отвором, через який на протилежну стіну проєктується перевернуте зменшене зображення предметів ззовні.
У наш час такі камери встановлені в багатьох містах світу. Їх використовують для науки і освіти, а також заради забави. Фотографії, виконані за допомогою камери-обскури, відзначаються м'якістю малюнка, напіврозмитістю та делікатним контрастом.
Фото: скриншот з відео Київської школи фотографії