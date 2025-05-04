У Києві відкрили єдину в Україні робочу камеру-обскуру: у ній відвідувачі можуть робити фото

У Київській школі фотографії відкрилася єдина в Україні робоча камера-обскура розміром з кімнату.

Про це повідомили у пресслужбі школи.

Всередині камери відвідувачі можуть створити один одному унікальні фотопортрети. Зробити це можна щосуботи, з 10:00 до 18:00 за адресою: вул. Велика Васильківська, 65. Відвідування є безоплатним, але за попереднім записом за номером (050) 979-70-70.

Камера-обскура є прототипом фотоапарата та являє собою темне приміщення з одним малим отвором, через який на протилежну стіну проєктується перевернуте зменшене зображення предметів ззовні.

У наш час такі камери встановлені в багатьох містах світу. Їх використовують для науки і освіти, а також заради забави. Фотографії, виконані за допомогою камери-обскури, відзначаються м'якістю малюнка, напіврозмитістю та делікатним контрастом.

Фото: скриншот з відео Київської школи фотографії