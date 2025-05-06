Що читали українці у квітні: 10 найпопулярніших книжок від Megogo Books
Онлайн-книгарня Megogo Books поділилася рейтингом книжок, які найчастіше купували у квітні 2025 року.
У списку — мотиваційна нон-фікшн література, гучні художні новинки, рефлексії про війну та перевірена часом класика.
- “Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш” Джима Ловлесса. Книга про те, як подолати свій страх, незалежно від того, чого саме ви боїтеся: пірнути на глибину, піти на співбесіду чи освідчитися в коханні.
- “Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути?” Бріанни Вайc. Збірка коротких щоденних роздумів, які допомагають краще пізнати себе, розставити пріоритети і змінити життя поступово, день за днем.
- “Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення” Бріанни Вайс. Ця книжка — про головну перешкоду на шляху до кращого життя, якою часто є ми самі. Авторка ділиться інструментами для подолання внутрішнього критика і розвитку здорових звичок.
- “Священник” Сьєрри Сімоне — провокаційний еротичний роман про внутрішню боротьбу, спокусу та кохання, яке кидає виклик священицьким обітницям.
- “Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети” Ґреґа Маккеона. Практичний посібник про те, як сказати “ні” зайвому, сфокусуватись на головному і встигати більше, роблячи менше.
- “За маму, за тата” Каріни Савариної. Це історія маленької Варі, яка виростає в родині без емоційної присутності дорослих і починає шукати любов у ситості.
- “48 законів влади” Роберта Гріна. Книжка вчить розставляти пріоритети, вивчати й розуміти людей, опановувати власні емоції й не говорити більше, ніж потрібно.
- “Великодня класика” Ярини Цимбал. Це масштабна добірка української прози й поезії, присвячена темі Великодня, що охоплює період від Григорія Сковороди до кінця ХХ століття. У книжці представлено прозові твори тридцяти трьох та вірші дванадцятьох авторів і авторок, серед яких Тарас Шевченко, Іван Франко, Олена Пчілка, Максим Рильський, Богдан-Ігор Антонич.
- “Моя війна” Валерія Залужного. “Моя війна” — це особиста розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчака до Головнокомандувача Збройних сил України, а водночас це історія країни, яка прямує до війни.
- “Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі” Віктора Франкла. Легендарна праця австрійського психотерапевта, який пройшов через концтабір і описав свій жахливий досвід виживання у книжці.
Фото: Getty Images
Опубліковано: 06 травня 2025
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