Що читали українці у квітні: 10 найпопулярніших книжок від Megogo Books

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Ірина Маймур
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Онлайн-книгарня Megogo Books поділилася рейтингом книжок, які найчастіше купували у квітні 2025 року.

У списку — мотиваційна нон-фікшн література, гучні художні новинки, рефлексії про війну та перевірена часом класика.

  1. “Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш” Джима Ловлесса. Книга про те, як подолати свій страх, незалежно від того, чого саме ви боїтеся: пірнути на глибину, піти на співбесіду чи освідчитися в коханні.
  2. “Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути?” Бріанни Вайc. Збірка коротких щоденних роздумів, які допомагають краще пізнати себе, розставити пріоритети і змінити життя поступово, день за днем.
  3. “Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення” Бріанни Вайс. Ця книжка — про головну перешкоду на шляху до кращого життя, якою часто є ми самі. Авторка ділиться інструментами для подолання внутрішнього критика і розвитку здорових звичок.
  4. “Священник” Сьєрри Сімоне — провокаційний еротичний роман про внутрішню боротьбу, спокусу та кохання, яке кидає виклик священицьким обітницям.
  5. “Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети” Ґреґа Маккеона. Практичний посібник про те, як сказати “ні” зайвому, сфокусуватись на головному і встигати більше, роблячи менше.
  6. “За маму, за тата” Каріни Савариної. Це історія маленької Варі, яка виростає в родині без емоційної присутності дорослих і починає шукати любов у ситості.
  7. “48 законів влади” Роберта Гріна. Книжка вчить розставляти пріоритети, вивчати й розуміти людей, опановувати власні емоції й не говорити більше, ніж потрібно.
  8. “Великодня класика” Ярини Цимбал. Це масштабна добірка української прози й поезії, присвячена темі Великодня, що охоплює період від Григорія Сковороди до кінця ХХ століття. У книжці представлено прозові твори тридцяти трьох та вірші дванадцятьох авторів і авторок, серед яких Тарас Шевченко, Іван Франко, Олена Пчілка, Максим Рильський, Богдан-Ігор Антонич.
  9. “Моя війна” Валерія Залужного. “Моя війна” — це особиста розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчака до Головнокомандувача Збройних сил України, а водночас це історія країни, яка прямує до війни.
  10. “Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі” Віктора Франкла. Легендарна праця австрійського психотерапевта, який пройшов через концтабір і описав свій жахливий досвід виживання у книжці.

Фото: Getty Images

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Опубліковано: 06 травня 2025
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