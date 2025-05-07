"Книгарню Є" на Оболоні відкрили на місці казино: як вона виглядає

121
Ірина Маймур
share share

На Оболоні, у двоповерховому приміщенні, де раніше було казино, працює нова "Книгарня Є".

Фото оприлюднив кінознавець Дмитро Десятерик.

Простір розташований за адресою вулиця Левка Лук’яненка, 29, поруч із метро "Мінська".

Інтер’єр створений за участі українських брендів: меблі та декор надали Wood Mood, KRASKA furniture bureau, BROOX та Gunia.

На стінах — ілюстрації сестер Лопухіних і Катерини Скороход, засновані на концепції літературознавця Ростислава Семківа. На них українські письменники зображені в компанії світових авторів: наприклад, Кобилянська і Крісті п’ють чай із Вірджинією Вульф і Сельмою Лагерлеф.

Крім книжкових полиць, у просторі є кав’ярня, дитяча зона, бар і зала для подій. Тут проводять презентації книг, концерти та майстеркласи.

Відвідувачі називають нову локацію "дуже затишною" та "найприємнішою серед нових книгарень".

Фото: Дмитро Десятерик

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 травня 2025
share share
На Подолі попри заборону розбирають корпус-пам’ятку Могилянки На Подолі попри заборону розбирають корпус-пам’ятку Могилянки Як фотограф з Японії знімає харківських підлітків, які лишаються у місті, попри війну Як фотограф з Японії знімає харківських підлітків, які лишаються у місті, попри війну Будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці 1902 року почали зашивати мінеральною ватою Будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці 1902 року почали зашивати мінеральною ватою "Пʼяна Вишня" відкриває перший заклад у Франції "Пʼяна Вишня" відкриває перший заклад у Франції
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.