"Книгарню Є" на Оболоні відкрили на місці казино: як вона виглядає

На Оболоні, у двоповерховому приміщенні, де раніше було казино, працює нова "Книгарня Є".

Фото оприлюднив кінознавець Дмитро Десятерик.

Простір розташований за адресою вулиця Левка Лук’яненка, 29, поруч із метро "Мінська".

Інтер’єр створений за участі українських брендів: меблі та декор надали Wood Mood, KRASKA furniture bureau, BROOX та Gunia.

На стінах — ілюстрації сестер Лопухіних і Катерини Скороход, засновані на концепції літературознавця Ростислава Семківа. На них українські письменники зображені в компанії світових авторів: наприклад, Кобилянська і Крісті п’ють чай із Вірджинією Вульф і Сельмою Лагерлеф.

Крім книжкових полиць, у просторі є кав’ярня, дитяча зона, бар і зала для подій. Тут проводять презентації книг, концерти та майстеркласи.

Відвідувачі називають нову локацію "дуже затишною" та "найприємнішою серед нових книгарень".

Фото: Дмитро Десятерик