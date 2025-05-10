Біля Контрактової площі запрацювала пекарня TRDLO з традиційною чеською випічкою

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Ірина Маймур
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На вулиці Петра Сагайдачного, 22 біля Контрактової площі відкрилася пекарня TRDLO. Це перша київська точка львівської мережі, яка спеціалізується на чеських трдельниках.

Пекарня працює у форматі віконця і пропонує класичні та авторські варіанти популярної чеської випічки.

На честь відкриття 9, 10 і 11 травня перші 500 гостей, які зроблять замовлення на будь-яку суму, отримають морозиво в подарунок.

TRDLO пропонує трдельники з різними смаками — класичний з корицею, з кокосом, волоським горіхом або кунжутом. До них можна додати крем (вишневий, заварний, фісташковий, нутелу чи солону карамель), морозиво або вершки.

Також у меню є гарячі напої: еспресо, американо, капучино, какао, чай з імбирем і лаймом.

Ціни: класичний трдельник з корицею — 89 грн, трдельник з кокосом — 89 грн, яблучний трдельник з вершками — 109 грн, трдельник морозиво-рафаелло — 135 грн, трдельник фісташка — 139 грн, трдельник містер-айс — 139 грн, еспресо — 35 грн, американо — від 40 грн, чай з імбирем і лаймом — 55 грн

Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 22

Графік роботи: щодня з 11:00 до 22:00

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Фото: TRDLO

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Опубліковано: 10 травня 2025
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