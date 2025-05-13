Українські аудіогіди вже доступні на сотні світових локаціях: де саме

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Валерія Гуржий
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Сотий український аудіогід офіційно запрацював у Музеї апартеїду в Південно-Африканській Республіці, який зберігає пам’ять про десятиліття боротьби за рівність і людські права в цій країні.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

Більшість із цих гідів були запущені під час повномасштабного російського вторгнення. Українські аудіогуди вже працюють у французькому Версалі, лондонському Тауері, Саграді Фамілії у Барселоні, замку Фредеріксборг у Данії, палаці Сансусі та замку Шарлоттенбург у Німеччині, Королівському палаці в Геделле (Угорщина), Единбурзькому замку у Великій Британії, палацах Шенбрунн та Гофбург в Австрії, палаці Долмабахче в Туреччині, Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" у Литві та Меморіальному будинку-музеї першого Президента США Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні. Також працює україномовний відеотур десятьма найвідомішими артефактами музею Метрополітен у Нью-Йорку.

Також україномовні аудіогіди доступні у місцях, де розповідають про трагедії народів, спробу їхнього винищення й про силу пам’яті, яка допомагає зцілюватися та рухатися вперед. Це музей у Хіросімі, Музей окупації Латвії, Музей Варшавського повстання, Меморіально-музейний комплекс жертв політичних репресій і тоталітаризму "Алжир" (Казахстан), Меморіал геноциду в Кігалі (Руанда), музей Голокосту "Яд Вашем" в Ізраїлі.

Загалом україномовні аудіогіди втілені вже у 53 країнах світу, серед яких Франція, Швеція, Німеччина, Велика Британія, Іспанія, США, Португалія, Бразилія, Індонезія, Австралія, Японія, ОАЕ, Ватикан.

Крім того, український аудіосупровід є на туристичних автобусних маршрутах у Греції, Литві, Данії, Португалії, Норвегії, Мексиці, Аргентині, човнових екскурсійних маршрутах у Фінляндії та Данії.

Перший аудіогід з’явився в Альбертіні у Відні, найдовший — 19-годинне аудіо доступний у музеях Ватикану, найінтерактивніший — у Музеї Бенакі (Афіни), найтрендовіший, записаний за допомогою ШІ, — у Музеї-фортеці Суоменлінна (Фінляндія). Також є окремий гід для дітей у Гамбурзькій Кунстхалле та Музеї Барберіні в Потсдамі (Німеччина).

Фото: Unsplash\Meizhi Lang

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Опубліковано: 13 травня 2025
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