У світі відзначають День музеїв: які музеї можна відвідати безкоштовно у Києві

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Валерія Гуржий
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По всьому світу 18 травня відзначають День музеїв. У цей день більшість музеїв працюють безкоштовно та влаштовують додаткові події.

Зібрали для вас список музеїв Києва, які можна відвідати безкоштовно 18 травня.

  • Національний музей Тараса Шевченка. Також цього дня відбудуться авторські екскурсії Любові Таращук "Шевченко-мандрівник", Олени Слободянюк "Прогулянка особняком Терещенка", екскурсія виставковим проєктом "Катерина Білокур. Квіти на блакитному". Зареєструватися на події можна за посиланням.
  • Музей Києва. Тут також проходитимуть квест-експедиції для дітей, сімей та дорослих.
  • Національний музей "Київська картинна галерея". Безкоштовний вхід на всі виставки.
  • Музей Ханенків. У вас буде можливість відвідати розповіді про музей та дворик, відкриття якого теж відбудеться 18 травня.
  • Музей-квартира Павла Тичини. Ви зможете відвідати виставку "У колі друзів" та кураторську екскурсію по ній, а також міжнародну виставку картин "До Міжнародного дня музеїв".
  • Національний науково-природничий музей НАН України. Тут проходитимуть майстер-класи, демонстрації, практикуми, екскурсії та багато іншого. Детальна програма тут.
  • Національний музей історії України. Вхід до зал буде безкоштовним, а екскурсії проходитимуть за зниженими цінами. Дізнатися про них та зареєструватися можна за посиланням.
  • Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Тут ще розгорнуть справжній козацький табір для дітей та дорослих, на якому буде зброя, навігаційні прилади й герць, як у добу Мазепи. А ще на вас чекатимуть різні активності та екскурсія. Реєстрація за посиланням.
  • Музей війни. Вхід на виставки безкоштовний, а от на події необхідний квиток – серед них, підйом на монумент "Батьківщина-мати", екскурсії, дитячий тур, воркшоп та квест. Реєстрація на події тут.
  • Національний музей декоративного мистецтва. Ви зможете безкоштовно відвідати 5 виставок музею, кураторські екскурсії та майстер-класи. Зареєструватися на них можна за посиланням.
  • Музей гетьманства.
  • Національний музей літератури України. Окрім виставок, ви зможете також безкоштовно відвідати кураторські екскурсії.
  • Національний музей народної архітектури та побуту України. Цього дня тут виступатиме аматорський театр пісні й танцю "Серпанок" та проходитиме квест "Слідами незабутніх предків", де ви зможете відчути себе справжнім дослідником старовини. Реєстрація за посиланням.

Фото: Національний музей Тараса Шевченка

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Опубліковано: 18 травня 2025
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