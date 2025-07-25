У Києві знову зупинили роботи на фундаментах палацу Розумовського — після втручання поліції

У Києві на вулиці Мазепи, 3В та 3Г, де розташовані фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського, зафіксовано підготовчі роботи до нового будівництва. Забудовник ТОВ “Собі” проігнорував приписи від департаменту охорони культурної спадщини КМДА та Мінкульту щодо повної зупинки робіт.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Після втручання представників Національної поліції, а також активістів ГО "Гетьманський Гарнізон", роботи на об'єкті наразі припинено. Забудовник стверджує, що розбирання фундаментів необхідне для їх "збереження". Активісти планують здійснювати щоденний моніторинг для запобігання подальшим руйнуванням пам'ятки.

Палац, що належав останньому гетьману України, був збудований 1799 року і є найстарішою збереженою пам'яткою того періоду в Києві.

Нагадаємо, в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капремонту” почало розбирати фундаменти палацу Розумовського. Тоді поліція зупинила роботи. Попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу бетоном.

У травні 2025 року фундаменти палацу Розумовського отримали офіційний охоронний статус — Мінкульт включив їх до Держреєстру нерухомих пам’яток.

Фото: Дмитро Перов