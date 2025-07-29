У Таїланді створили шльопанці, що імітують тротуарну плитку

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Артем Черничко
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Тайський бренд PDM створив дизайнерські шльопанці "HE SHE IT", які імітують зигзагоподібну бетонну тротуарну плитку, поширену в Південно-Східній Азії.

Про це пише Dezeen.

Дизайнери прагнули пов'язати шльопанці з повсякденним оточенням, перетворивши звичайну тротуарну плитку на веселий і модний аксесуар. Вони сподіваються, що взуття викликатиме здивування та радість, звертаючи увагу на звичні, але часто непомітні речі.

Назва "HE SHE IT" символізує універсальність дизайну (для нього та неї), а також містить подвійний сенс: тайською мовою "IT" також означає "цегла".

Шльопанці на 30% виготовлені з переробленого етиленвінілацетату (EVA), матеріалу, що є надлегким, міцним і придатним для вторинної переробки. Перші 2 тисячі пар з'являться у магазинах будівельних матеріалів, а потім надійдуть до дизайнерських концепт-сторів.

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Опубліковано: 29 липня 2025
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