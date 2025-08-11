З'явилося відео зі зйомок нової частини "Людини-павука" — Том Голланд виконує трюки на танку

Артем Черничко
Студія Sony Pictures опублікувала відео з першого дня зйомок фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день” із Томом Голландом у головній ролі. Менше ніж за добу хвилинний ролик зібрав на ютубі понад 2 мільйони переглядів.

У відео Том Голланд з’являється у новому костюмі, а також спілкується з фанатами в Глазго, де проходять зйомки. Актор зазначає, що "відчуває різницю", надягаючи костюм цього разу, і що це вперше, коли шанувальники присутні на знімальному майданчику в перший день. Також показано, як Голланд виконує трюк на танку, що мчить вулицею.

Минулого тижня Sony Pictures випустила промо-ролик до нового фільму.

Прем'єра фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день” запланована на 31 липня 2026 року. Це четверта частина франшизи з Голландом, режисером якої став Дестін Деніел Креттон. У стрічці також з'являться Зендея, Сейді Сінк, Ліза Колон-Заяс, Джон Бернтал і Марк Руффало.

Опубліковано: 11 серпня 2025
