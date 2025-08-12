Кияни вимагають перевірити кінологічний центр через знущання над собаками

На сайті Київради зареєстровано петицію з вимогою перевірити діяльність кінологічного центру Dogland by Loktionov через ймовірне жорстоке поводження з собаками. За добу звернення зібрало понад тисячу підписів з необхідних 6 тисяч.

"У кінологічному центрі Dogland by Loktionov у Києві та Київській області, за свідченнями очевидців і фото- та відеоматеріалами, собак можуть піддавати жорстокому поводженню: бити, душити, застосовувати удавки та нашийники з електричним струмом, утримувати без води, їжі та належного догляду", – йдеться у зверненні.

Зазначається, що ці випадки не є поодинокими, а мають системний характер, що підтверджують, зокрема, колишні працівники центру.

Авторка петиції Мар'яна Туганова вимагає провести перевірку за участі зоозахисників, ветеринарів та поліції, а на час перевірки призупинити роботу центру. У разі підтвердження фактів жорстокого поводження – передати матеріали до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності.

Раніше у соцмережах з'явилося відео, на якому співробітниця центру жорстоко поводиться з тваринами. Після цього установа повідомила про звільнення інструкторки, а поліція розпочала розслідування.

Засновник центру визнав повну відповідальність за інцидент, пообіцявши виправити недоліки в організації роботи, посилити контроль над персоналом та покарати всіх причетних. Він також повідомив, що постраждалий собака Френк пройшов обстеження і перебуває в стабільному стані.