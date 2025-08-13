YouTube потерпає від "ШІ-сміття" — низькоякісний контент заполонив платформу

Артем Черничко
На відеохостингу YouTube спостерігається значне зростання кількості роликів, створених штучним інтелектом, які експерти вже охрестили “ШІ-сміттям” (AI slop). Це низькоякісний контент, що часто має сюрреалістичний або гротескний характер, пише The Guardian.

Аналіз даних від компанії Playboard показав, що майже 10% із 100 найшвидше зростаючих каналів у липні 2025 року публікували виключно ШІ-контент. Серед них — дивні історії, як-от немовля, що опинилося в космосі, футболіст Кріштіану Роналду в образі зомбі, а також мелодрами за участю людиноподібних котів.

Деякі з цих каналів мають мільйони підписників, наприклад, у канала про котів-супергероїв Super Cat League — 3,9 мільйона фоловерів. Поява таких відео стала можливою завдяки новим потужним інструментам для генерації відео на кшталт Google Veo 3 та Grok Imagine від Ілона Маска.

Експерти занепокоєні цим явищем, вважаючи, що “ШІ-сміття” знижує якість онлайн-досвіду користувачів, оскільки платформи надають пріоритет прибутку, а не якісному контенту. Подібний контент також поширюється на інших платформах, зокрема в Instagram та TikTok.

У відповідь YouTube намагається боротися з проблемою, блокуючи монетизацію для каналів, які публікують “повторюваний та неавтентичний” контент. Після звернення The Guardian хостинг видалив три таких канали та заблокував монетизацію ще двом.

Опубліковано: 13 серпня 2025
