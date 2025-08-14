Вірусну пісню Baby Shark визнали не плагіатом — суперечка тривала 6 років

Верховний суд Південної Кореї відхилив звинувачення американського композитора Джонатана Райта у плагіаті дитячої пісні Baby Shark, завершивши шестирічну судову справу. Суд підтвердив рішення нижчих інстанцій на користь південнокорейської компанії Pinkfong, повідомляє BBC.

Позивач Джонатан Райт, відомий як Джонні Онлі, стверджував, що володіє авторським правом на свою версію пісні, записану у 2011 році. Однак Pinkfong заявляла, що її хіт 2016 року є аранжуванням дитячої народної пісні, яка перебуває у суспільному надбанні.

Суд ухвалив, що версія Райта не містила істотних змін у порівнянні з оригіналом і тому не може вважатися окремим твором, що підлягає захисту авторським правом.

Пісня Baby Shark набрала вірусної популярності на YouTube, ставши першим відео в історії платформи з 10 мільярдами переглядів. Зараз у ролика 16 мільярдів переглядів.