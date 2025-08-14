Вірусну пісню Baby Shark визнали не плагіатом — суперечка тривала 6 років

324
Артем Черничко
share share

Верховний суд Південної Кореї відхилив звинувачення американського композитора Джонатана Райта у плагіаті дитячої пісні Baby Shark, завершивши шестирічну судову справу. Суд підтвердив рішення нижчих інстанцій на користь південнокорейської компанії Pinkfong, повідомляє BBC.

Позивач Джонатан Райт, відомий як Джонні Онлі, стверджував, що володіє авторським правом на свою версію пісні, записану у 2011 році. Однак Pinkfong заявляла, що її хіт 2016 року є аранжуванням дитячої народної пісні, яка перебуває у суспільному надбанні.

Суд ухвалив, що версія Райта не містила істотних змін у порівнянні з оригіналом і тому не може вважатися окремим твором, що підлягає захисту авторським правом.

Пісня Baby Shark набрала вірусної популярності на YouTube, ставши першим відео в історії платформи з 10 мільярдами переглядів. Зараз у ролика 16 мільярдів переглядів.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 серпня 2025
share share
Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні Київський готель "Салют" визнали банкрутом: будівлю продадуть на аукціоні У США вже третій штат заборонив використання ШІ в психотерапії У США вже третій штат заборонив використання ШІ в психотерапії Компанія Kodak, що існує 133 роки, на межі банкрутства через борги Компанія Kodak, що існує 133 роки, на межі банкрутства через борги Запрошення на Ukrainian Fashion Week можна отримати за донат Запрошення на Ukrainian Fashion Week можна отримати за донат
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.