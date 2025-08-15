У Данії тестують космічний кисень для відновлення робіт старих майстрів

Міжнародна команда на чолі з фахівцями Національної галереї Данії (Statens Museum for Kunst, SMK) випробовує атомарний кисень — газ, що міститься на низькій навколоземній орбіті, — для реставрації графіки старих майстрів.

Про це пише The Art Newspaper.

Проблему помітили на початку 2000-х: білі акценти на малюнках Ганса Гольбейна, Абрагама Блумарта, К. В. Еккерсберга та інших авторів швидко темніли. Зміни зафіксували на половині з 800 робіт Національної галереї Данії, виконаних крейдою, вугіллям або олівцем із додаванням свинцевого білила. Ще близько 200 робіт із Королівської бібліотеки Копенгагена також постраждали.

Дослідження показали: свинцеве білило перетворюється на сульфід свинцю під дією сірковмісних сполук у повітрі. Спека 2003–2004 років і зростання забруднення пришвидшили реакції, а тимчасові умови зберігання підвищили вплив сірки. На живописі такі зміни рідкісні — масло частково захищає пігмент.

Замість традиційного очищення пероксидом водню, що може пошкодити оригінали, проєкт Moxy Project пропонує безконтактне використання атомарного кисню. У травні цього року в Перуджі вперше продемонстрували успішне повернення білих акцентів на лабораторних зразках без води, кислот і дотику. Прототип технології планують створити до кінця 2026 року.

Метод базується на дослідженнях NASA: у 1997-му атмосферним киснем видалили слід помади з роботи Енді Воргола, щоправда, разом із тонким шаром фарби — це показало і силу, і ризики технології. Поки у SMK зосереджуються на посиленні клімат-контролю та фільтрації повітря, щоб зупинити подальше потемніння.

Раніше ми писали, що дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили інструмент на базі штучного інтелекту, який відновлює пошкоджені старовинні картини в десятки разів швидше за традиційні методи.

Фото: Національна галерея Данії