У Данії тестують космічний кисень для відновлення робіт старих майстрів

67
Ірина Маймур
share share

Міжнародна команда на чолі з фахівцями Національної галереї Данії (Statens Museum for Kunst, SMK) випробовує атомарний кисень — газ, що міститься на низькій навколоземній орбіті, — для реставрації графіки старих майстрів.

Про це пише The Art Newspaper.

Проблему помітили на початку 2000-х: білі акценти на малюнках Ганса Гольбейна, Абрагама Блумарта, К. В. Еккерсберга та інших авторів швидко темніли. Зміни зафіксували на половині з 800 робіт Національної галереї Данії, виконаних крейдою, вугіллям або олівцем із додаванням свинцевого білила. Ще близько 200 робіт із Королівської бібліотеки Копенгагена також постраждали.

Дослідження показали: свинцеве білило перетворюється на сульфід свинцю під дією сірковмісних сполук у повітрі. Спека 2003–2004 років і зростання забруднення пришвидшили реакції, а тимчасові умови зберігання підвищили вплив сірки. На живописі такі зміни рідкісні — масло частково захищає пігмент.

Замість традиційного очищення пероксидом водню, що може пошкодити оригінали, проєкт Moxy Project пропонує безконтактне використання атомарного кисню. У травні цього року в Перуджі вперше продемонстрували успішне повернення білих акцентів на лабораторних зразках без води, кислот і дотику. Прототип технології планують створити до кінця 2026 року.

Метод базується на дослідженнях NASA: у 1997-му атмосферним киснем видалили слід помади з роботи Енді Воргола, щоправда, разом із тонким шаром фарби — це показало і силу, і ризики технології. Поки у SMK зосереджуються на посиленні клімат-контролю та фільтрації повітря, щоб зупинити подальше потемніння.

Раніше ми писали, що дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили інструмент на базі штучного інтелекту, який відновлює пошкоджені старовинні картини в десятки разів швидше за традиційні методи.

Фото: Національна галерея Данії

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 серпня 2025
share share
Уряд погодив сховище для "Хортиці" та спростив доступ до пам’яток Уряд погодив сховище для "Хортиці" та спростив доступ до пам’яток Pantone пофарбував сходи у 58 відтінків жовтого — на честь хіта Coldplay Pantone пофарбував сходи у 58 відтінків жовтого — на честь хіта Coldplay Король Чарльз III випустив колекційних плюшевих ведмедиків Король Чарльз III випустив колекційних плюшевих ведмедиків Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок Журнал Time вперше назвав "Дівчат року", відзначивши 10 юних лідерок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.