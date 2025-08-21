Тільда Свінтон знялася в екшн-рекламі окулярів

Бренд окулярів Gentle Monster представив нову колекцію BOLD, обличчям якої стала британська акторка Тільда Свінтон.

Рекламний ролик переносить глядачів у простір, де реальність і віртуальність зливаються. У ньому Свінтон очолює групу "послідовників", влаштовуючи гіпертехно-повстання. Її перформанс супроводжується динамічним саундтреком і завершується стрибком з вершини будівлі.

Нова колекція надійде у продаж по всьому світу 6 вересня.

Gentle Monster — південнокорейський бренд окулярів, заснований у 2011 році. Він відомий своїм інноваційним та авангардним дизайном.

Опубліковано: 21 серпня 2025
