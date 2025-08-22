Кияни вимагають перевірити кінологічний центр, де знущалися над собаками: петиція зібрала підписи

Петиція щодо перевірки столичного кінологічного центру Dogland by Loktionov через імовірне жорстоке поводження з тваринами набрала необхідні 6 тисяч підписів усього за десять днів. Тепер її має розглянути міська влада Києва.

"У кінологічному центрі Dogland by Loktionov у Києві та Київській області, за свідченнями очевидців і фото- та відеоматеріалами, собак можуть піддавати жорстокому поводженню: бити, душити, застосовувати удавки та нашийники з електричним струмом, утримувати без води, їжі та належного догляду", – йдеться у петиції.

Зазначено, що ці випадки не є поодинокими, а мають системний характер, що підтверджують, зокрема, колишні працівники центру.

Авторка петиції Мар'яна Туганова вимагає призупинити роботу центру та провести перевірку за участі зоозахисників, ветеринарів і поліції. Якщо факти жорстокого поводження підтвердяться, вона наполягає на передачі матеріалів правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності.

У липні в соцмережах з'явилося відео, де співробітниця центру жорстоко поводиться з тваринами. Після цього керівництво повідомило про звільнення інструкторки, а поліція розпочала розслідування.

Засновник центру Олексій Локтіонов взяв на себе повну відповідальність за інцидент. Він пообіцяв усунути недоліки, посилити контроль над працівниками та покарати винних. А також повідомив, що постраждалий собака Френк пройшов обстеження і його стан стабільний.