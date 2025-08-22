Артколекцію Снуп Доґґа з "недопалками" продали на аукціоні за $148 тисяч

Колекцію творів мистецтва від репера Snoop Dogg, який дебютував як візуальний художник, продали на аукціоні The Joint Venture на суму $148 тисяч.

Про це пише ArtNews.

Головним лотом колекції Ashes to Art ("З попелу в мистецтво") стала робота Snoop Doggy Dogg Genesis Burn, що включала підписане артистом його фото з поліцейського архіву та частково викурений блант (сигара, наповнена марихуаною). Лот пішов з молотка за $70 тисяч.

Фото було зроблене під час арешту репера у 1993 році за ймовірну участь у стрілянині. Зрештою, його виправдали у 1996-му.

Ще одним популярним лотом став DoggyStyle Decoded, що включав оригінальний CD-диск із альбомом Doggystyle, наконечник джойнта й металеву попільничку. Його продали за $16,5 тисячі.

Колекція складалася із семи оригінальних робіт, створених Снупом у співпраці з художницею Ерікою Ковіц. Кожен твір був покритий епоксидною смолою та смолою канабісу, а потім поміщений в акриловий бокс.