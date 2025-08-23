Картину Марії Примаченко "Квіти у горшку" продали за $60 тисяч

На аукціоні “Українське мистецтво незалежності” у Львові картину Марії Примаченко "Квіти у горшку" 1992 року продали за $60 тисяч доларів.

Про це повідомив БЖ Аукціонний дім “Меркурій”, який провів ці торги 21 серпня.

Марія Примаченко "Квіти у горшку". 1992 рік

Стартова ціна роботи становила $14 тисяч. Найзапекліша боротьба відбулася саме за цей лот, розповіла Лілія Михайлик, директорка Mercury Art Center. За її словами, у торгах брали участь колекціонери з Києва, Дніпра та Одеси, більшість із них — онлайн. Це рекордний продаж твору Примаченко на аукціонах останніх років.

Загалом із 41 представленої роботи продали дев’ять. Серед них — "Голуб миру" Марії Примаченко ($12 тисяч), "Конклав" Іллі Чічкана ($3400), "Бліда тінь" Анатоля Степаненка ($1100), "Beautiful but dysfunctional N2" Нікіти Цоя ($1500), "Лев проти кобри" Дмитра Молдованова ($2400), "Червона квітка" Ференца Семана ($8500), "Рожевий вечір" Володимира Лободи ($2200) та "Ангел" Алли Гончарук ($800).

Марія Примаченко "Голуб миру". 1993 рік

Це вже четвертий аукціон “Меркурія”, присвячений Дню Незалежності. Як зазначають організатори, він став першим колекційним, а не благодійним аукціоном сучасного українського мистецтва.

“Особливо цікавим є той факт, що мистецькі роботи періоду після 1991 року вважались меншовартісними, — розповідає старша артменеджерка Аукціонного дому "Меркурій" Христина Івашина. — Та продаж роботи Примаченко 1992 року, це спростовує та підтверджує цінність робіт мистецтва Незалежності”.

Фото: Аукціонний дім “Меркурій”