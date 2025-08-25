Вітрини ЦУМу оформили в стилі робіт Алли Горської та Віктора Зарецького

Київський ЦУМ відкрив новий артсезон, присвячений творчості українських художників-шістдесятників Алли Горської та Віктора Зарецького. Це спільний проєкт Центрального універмагу з Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького.

У центрі проєкту — сім вітрин, натхненних роботами митців, що заклали нову мову українського монументального мистецтва.

Перша експозиція натхненна картиною Алли Горської "Ескіз розпису" із характерними бірюзовими, жовтогарячими та пурпуровими відтінками.

Наступна вітрина відтворює фігури з роботи Віктора Зарецького "Реквієм", що передають внутрішні переживання.

Третя композиція є абстрактною, заснованою на картині Горської "Синій чоловік з рукою" з динамічними геометричними формами.

Четверта вітрина — це візуалізація мотивів із картини Горської "Ескіз розпису", що зображує Дерево життя.

Динаміка та ритм з картини Горської "Танок" із фігурою козака стали основою для п’ятої вітрини.

Шостий простір демонструє інтерпретацію осіннього пейзажу з роботи Зарецького "Осінь. Вітер".

Сьома вітрина — це візуальна композиція з бірюзовими, кораловими й рожевими відтінками, натхненна ще однією роботою Алли Горської "Ескіз розпису".

"Роботи подружжя — не артефакти минулого, а живий код культури. Вітрини універмагу — спроба не відтворити чи згадати, а продовжити цю важливу на сьогодні мистецьку розмову", — пояснюють у ЦУМі.

Фото: ЦУМ