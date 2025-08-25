Вітрини ЦУМу оформили в стилі робіт Алли Горської та Віктора Зарецького
Київський ЦУМ відкрив новий артсезон, присвячений творчості українських художників-шістдесятників Алли Горської та Віктора Зарецького. Це спільний проєкт Центрального універмагу з Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького.
У центрі проєкту — сім вітрин, натхненних роботами митців, що заклали нову мову українського монументального мистецтва.
-
Перша експозиція натхненна картиною Алли Горської "Ескіз розпису" із характерними бірюзовими, жовтогарячими та пурпуровими відтінками.
-
Наступна вітрина відтворює фігури з роботи Віктора Зарецького "Реквієм", що передають внутрішні переживання.
-
Третя композиція є абстрактною, заснованою на картині Горської "Синій чоловік з рукою" з динамічними геометричними формами.
-
Четверта вітрина — це візуалізація мотивів із картини Горської "Ескіз розпису", що зображує Дерево життя.
-
Динаміка та ритм з картини Горської "Танок" із фігурою козака стали основою для п’ятої вітрини.
-
Шостий простір демонструє інтерпретацію осіннього пейзажу з роботи Зарецького "Осінь. Вітер".
-
Сьома вітрина — це візуальна композиція з бірюзовими, кораловими й рожевими відтінками, натхненна ще однією роботою Алли Горської "Ескіз розпису".
"Роботи подружжя — не артефакти минулого, а живий код культури. Вітрини універмагу — спроба не відтворити чи згадати, а продовжити цю важливу на сьогодні мистецьку розмову", — пояснюють у ЦУМі.
Фото: ЦУМ