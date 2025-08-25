Вітрини ЦУМу оформили в стилі робіт Алли Горської та Віктора Зарецького

Артем Черничко
Київський ЦУМ відкрив новий артсезон, присвячений творчості українських художників-шістдесятників Алли Горської та Віктора Зарецького. Це спільний проєкт Центрального універмагу з Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького.

У центрі проєкту — сім вітрин, натхненних роботами митців, що заклали нову мову українського монументального мистецтва.

  • Перша експозиція натхненна картиною Алли Горської "Ескіз розпису" із характерними бірюзовими, жовтогарячими та пурпуровими відтінками.

  • Наступна вітрина відтворює фігури з роботи Віктора Зарецького "Реквієм", що передають внутрішні переживання.

  • Третя композиція є абстрактною, заснованою на картині Горської "Синій чоловік з рукою" з динамічними геометричними формами.

  • Четверта вітрина — це візуалізація мотивів із картини Горської "Ескіз розпису", що зображує Дерево життя.

  • Динаміка та ритм з картини Горської "Танок" із фігурою козака стали основою для п’ятої вітрини.

  • Шостий простір демонструє інтерпретацію осіннього пейзажу з роботи Зарецького "Осінь. Вітер".

  • Сьома вітрина — це візуальна композиція з бірюзовими, кораловими й рожевими відтінками, натхненна ще однією роботою Алли Горської "Ескіз розпису".

"Роботи подружжя — не артефакти минулого, а живий код культури. Вітрини універмагу — спроба не відтворити чи згадати, а продовжити цю важливу на сьогодні мистецьку розмову", — пояснюють у ЦУМі.

Фото: ЦУМ

Опубліковано: 25 серпня 2025
