Суд зупинив забудову біля Музею діячів української культури в Києві

Завдяки втручанню прокуратури вдалося запобігти будівництву офісно-житлового комплексу поруч із Музеєм видатних діячів української культури в Києві. Це рішення підтвердила Велика Палата Верховного Суду, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Будинок Лесі Українки

Земельна ділянка площею понад 0,5 га, що знаходиться в охоронній зоні музею та в межах історичного ареалу столиці, була неправомірно передана Київрадою приватній компанії у 2010 році. Забудовник планував звести на цій території офісно-житловий комплекс із готелем і паркінгом, багато років намагаючись отримати дозвільні документи на проведення робіт через суди.

Прокуратура ініціювала низку позовів, домігшись скасування всіх дозвільних документів на забудову. Велика Палата Верховного Суду підтвердила правову позицію прокурорів і зобов'язала повернути земельну ділянку у власність Київської міської ради.

Будинок Михайла Старицького

Музей видатних діячів української культури розташований на вул. Саксаганського, 93-97. Це комплекс меморіальних будинків, у яких проживали родини Лесі Українки, Миколи Лисенка та Михайла Старицького. Згодом поряд почав жити і Панас Саксаганський, а Іван Франко заходив у гості під час візитів до Києва.

Будинок Миколи Лисенка

Фото: КМДА