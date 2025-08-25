Суд зупинив забудову біля Музею діячів української культури в Києві

62
Артем Черничко
share share

Завдяки втручанню прокуратури вдалося запобігти будівництву офісно-житлового комплексу поруч із Музеєм видатних діячів української культури в Києві. Це рішення підтвердила Велика Палата Верховного Суду, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Будинок Лесі Українки

Земельна ділянка площею понад 0,5 га, що знаходиться в охоронній зоні музею та в межах історичного ареалу столиці, була неправомірно передана Київрадою приватній компанії у 2010 році. Забудовник планував звести на цій території офісно-житловий комплекс із готелем і паркінгом, багато років намагаючись отримати дозвільні документи на проведення робіт через суди.

Прокуратура ініціювала низку позовів, домігшись скасування всіх дозвільних документів на забудову. Велика Палата Верховного Суду підтвердила правову позицію прокурорів і зобов'язала повернути земельну ділянку у власність Київської міської ради.

Будинок Михайла Старицького

Музей видатних діячів української культури розташований на вул. Саксаганського, 93-97. Це комплекс меморіальних будинків, у яких проживали родини Лесі Українки, Миколи Лисенка та Михайла Старицького. Згодом поряд почав жити і Панас Саксаганський, а Іван Франко заходив у гості під час візитів до Києва.

Будинок Миколи Лисенка

Фото: КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 серпня 2025
share share
"Той, що біжить по лезу" повертається серіалом — названо дату й акторів "Той, що біжить по лезу" повертається серіалом — названо дату й акторів Вітрини ЦУМу оформили в стилі робіт Алли Горської та Віктора Зарецького Вітрини ЦУМу оформили в стилі робіт Алли Горської та Віктора Зарецького У Львові реставрують скульптури XVI століття з Королівської кам’яниці У Львові реставрують скульптури XVI століття з Королівської кам’яниці Вісім українських фільмів змагатимуться за висування на “Оскар” Вісім українських фільмів змагатимуться за висування на “Оскар”
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.