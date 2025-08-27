Перший музей котів відкриють у Канаді

149
Артем Черничко
share share

У Канаді з'явиться перший в історії країни музей котів під назвою Le Miaousée. Його ініціаторка, культурна підприємиця Аквіла Нахані, прагне відзначити зв’язок між людьми та котами, а також підтримати благодійні організації, що рятують тварин.

Про це пише The Art Newspaper.

Наступного місяця у Монреалі відбудеться презентаційна виставка “Мяутреаль: Історія котів Монреалю”, що триватиме з 12 до 28 вересня. Вона розповість про історію котів у місті: від їх появи в колоніальну епоху до сучасної роботи зоозахисних організацій.

Експозиція включатиме архівні фотографії мешканців Монреаля з котами, деякі з яких датуються 1860-ми роками, матеріали про першу міську виставку котів 1875 року, а також сучасне мистецтво на котячу тематику. Також виставка вшанує організації із порятунку тварин.

Приміщення для Le Miaousée планують відкрити у 2026 році. Там буде постійна експозиція, кімната для котів, які шукають дім, і бутик з тематичними товарами. Щоб зібрати кошти, організатори проведуть краудфандингову кампанію, а також залучатимуть гранти та спонсорів.

Фото: Biel Morro / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 серпня 2025
share share
Вулицю Ахматової в Києві просять перейменувати на честь Дмитра Гнатюка: петиція Вулицю Ахматової в Києві просять перейменувати на честь Дмитра Гнатюка: петиція У США створили кухонного робота з ШІ, який вигадує рецепти У США створили кухонного робота з ШІ, який вигадує рецепти У центрі Києва незаконно продали квартиру в будинку письменників "Роліт" У центрі Києва незаконно продали квартиру в будинку письменників "Роліт" У Гельсінкі облаштували перший у світі туристичний маршрут для собак У Гельсінкі облаштували перший у світі туристичний маршрут для собак
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.