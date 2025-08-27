Перший музей котів відкриють у Канаді

У Канаді з'явиться перший в історії країни музей котів під назвою Le Miaousée. Його ініціаторка, культурна підприємиця Аквіла Нахані, прагне відзначити зв’язок між людьми та котами, а також підтримати благодійні організації, що рятують тварин.

Про це пише The Art Newspaper.

Наступного місяця у Монреалі відбудеться презентаційна виставка “Мяутреаль: Історія котів Монреалю”, що триватиме з 12 до 28 вересня. Вона розповість про історію котів у місті: від їх появи в колоніальну епоху до сучасної роботи зоозахисних організацій.

Експозиція включатиме архівні фотографії мешканців Монреаля з котами, деякі з яких датуються 1860-ми роками, матеріали про першу міську виставку котів 1875 року, а також сучасне мистецтво на котячу тематику. Також виставка вшанує організації із порятунку тварин.

Приміщення для Le Miaousée планують відкрити у 2026 році. Там буде постійна експозиція, кімната для котів, які шукають дім, і бутик з тематичними товарами. Щоб зібрати кошти, організатори проведуть краудфандингову кампанію, а також залучатимуть гранти та спонсорів.

Фото: Biel Morro / Unsplash