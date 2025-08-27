На відкритті Венеційського кінофестивалю підняли російський прапор

У Венеції 27 серпня стартує 82-й міжнародний кінофестиваль. На кінопалаці, що розташований на острові Лідо, серед прапорів країн-учасниць було помічено російський триколор.

Відповідне фото опублікували у соцмережах фестивалю.

Прапор рф помітний у правій частині знімка. Фото: La Biennale di Venezia

На цей факт також звернула увагу російська художниця і публіцистка Катерина Марголіс,, що живе у Венеції. Вона відома своєю критичною позицією щодо війни росії проти України та закликами до активної підтримки ЗСУ. “Я не вірю своїм очам: фашистський триколор рф гордо майорить над головним входом і червоною доріжкою. Той, під яким щодня бомблять, катують, вбивають і ріжуть горло українцям”, — написала вона.

Поява російського прапора, припускає Марголіс, може бути пов'язана з участю у позаконкурсній програмі документального фільму російського режисера Сергія Сокурова “Щоденник режисера”.

Водночас в основній конкурсній програмі буде стрічка "Кремлівський чарівник" французького режисера Олів'є Ассаяса. Це фільм про вигаданого телепродюсера, який став політтехнологом майбутнього російського диктатора Володимира Путіна — його зіграв Джуд Лоу.

Також за головний приз змагатимуться нові фільми Джима Джармуша, Йоргоса Лантімоса, Ґільєрмо дель Торо, Франсуа Озона й інших авторів. Фестиваль відкриє стрічка "La Grazia" італійського режисера Паоло Соррентіно.

Український короткометражний фільм “Недоступні” режисера Кирила Земляного візьме участь у конкурсній програмі Orizzonti Short Films. Стрічка розповідає про волонтера, чий світ змінюється після зникнення зв'язку з матір'ю на окупованій території.