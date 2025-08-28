Музей Ван Гога може закритися через нестачу фінансування

Музей Ван Гога в Амстердамі може припинити свою роботу, якщо уряд Нідерландів не виділить додаткові кошти на терміновий ремонт. Відповідну заяву музей опублікував на своєму сайті.

Керівництво стверджує, що уряд не виконує угоду 1962 року, яка зобов'язує державу фінансувати утримання будівлі. Музей отримує близько $10 мільйонів на рік, але цього недостатньо. Для ремонту застарілої інфраструктури, систем клімат-контролю та ліфтів потрібно ще $2,9 мільйона щорічно. Директорка музею Емілі Горденкер попередила, що без додаткових коштів стан будівлі стане небезпечним для відвідувачів і самих творів мистецтва.

Для розв’язання проблеми музей розпочав реалізацію проєкту Masterplan 2028 вартістю понад $120 мільйонів. Він передбачає часткове закриття установи для проведення необхідних робіт. Музей заявляє, що додаткові кошти необхідні також для компенсації втрат від продажу квитків під час ремонту.

Міністерство культури Нідерландів повідомило, що субсидія на утримання музею є фіксованою сумою, яка щорічно коригується з урахуванням інфляції. Там кажуть, що Музей Ван Гога отримує одну з найвищих субсидій з усіх національних музеїв.

Музей Ван Гога відкрили у 1973 році. Основу колекції складають роботи, які належать родині художника. Це близько 200 картин, 500 малюнків, чотири альбоми з ескізами та 800 листів самого Ван Гога.

Фото: Frans Ruiter / Unsplash