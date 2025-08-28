Китайський блогер створив мініатюрне метро для котів

Китайський ютубер Xing’s World після двох років експериментів із мініатюрною архітектурою для домашніх улюбленців представив свій найамбітніший проєкт — повністю функціонуючу систему метро для котів. Про це пише Designboom.

На створення крихітної інфраструктури, що включає станцію та рухомий поїзд, пішло чотири місяці.

Дизайнер поєднав навички роботи з деревом і деталі, надруковані 3D-принтером. Це дозволило йому з високою точністю відтворити складні елементи станції. Особливими викликами були синхронізація дверей поїзда й платформи, а також створення працюючого ескалатора.

Станція метро вражає реалістичністю деталей, що повторюють дизайн міського транспорту: від послідовності прибуття поїзда до процесу посадки. Тут є платформні двері з відповідними знаками та попереджувальними смугами, а також схеми ліній та інформаційні табло, що імітують справжній метрополітен. Навіть ескалатори, сходи та контейнери для сміття виконані у масштабі.

Цей проєкт став черговим доповненням до "Міста котів" — мініатюрних об’єктів, які блогер створив для своїх улюбленців. Раніше він уже будував для них басейн, приватний острів, гараж, супермаркет, дім і навіть невеликий кінотеатр.

Опубліковано: 28 серпня 2025
