Україна засудила демонстрацію російського прапора на Венеційському кінофестивалі

Артем Черничко
Міністерство культури та стратегічних комунікацій і Міністерство закордонних справ України виступили зі спільною заявою, засудивши використання російського прапора на 82-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

“Фестиваль розпочався показом першої трагікомедії власного авторства, – йдеться у заяві. – Під цим прапором російські військові просто зараз вчиняють воєнні злочини”.

Відомства згадали жорстоку атаку на Київ та інші українські міста 28 серпня, в результаті якої загинула 21 людина, серед них четверо дітей. Водночас, додають вони, організатори воліють заплющувати на це очі та ще більше зіпсувати репутацію фестивалю.

Надання росії міжнародної культурної сцени – “це не свобода мистецтва, а лицемірство, байдужість і підтримка ще більшого терору”, підкреслили в міністерствах. Там також закликали кінофестиваль позбутися присутності росії та російського прапора.

82-й Венеційський кінофестиваль стартував 27 серпня і триватиме до 6 вересня. Подію відкрила стрічка "La Grazia" італійського режисера Паоло Соррентіно. Цього року за головний приз змагатимуться нові фільми Джима Джармуша, Йоргоса Лантімоса, Ґільєрмо дель Торо, Франсуа Озона й інших авторів. Серед них також картина "Кремлівський чарівник" французького режисера Олів'є Ассаяса, в якій Джуд Лоу зіграв російського диктатора Володимира Путіна.

Опубліковано: 29 серпня 2025
