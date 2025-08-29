На Тайвані зведуть туристичний центр у вигляді скель

Нідерландська архітектурна студія MVRDV разом із тайванською HWC Architects представила проєкт туристичного центру Nature Rocks на півдні Тайваню. Комплекс із кількох будівель матиме вигляд скель, які зливаються з навколишнім узбережжям, пише Dezeen.

Проєкт реалізують у Національному парку Кентін. Дизайн будівель навіяний піщаними берегами та скельними утвореннями, характерними для цієї місцевості.

Три головні будівлі, що нагадують кам'яні брили, зведуть із залізобетону. Цей матеріал обрано через його стійкість до агресивного морського середовища. З часом на поверхнях будівель, що матимуть вікна з видом на море, проростатимуть мох і невеликі рослини, допомагаючи їм ще більше злитися з ландшафтом.

Найбільша з трьох будівель міститиме вітальний центр, кафе й сувенірний магазин. На її даху облаштують оглядовий майданчик. У другій будівлі розмістять виставкові й освітні простори. У найменшій споруді розташують туалети.

Будівництво центру Nature Rocks передбачає мінімальний вплив на навколишнє середовище. Споруди з'являться вздовж існуючої дороги, замінивши пошкоджені тайфунами та морською водою невеликі споруди. Територію навколо вирівняють органічними сходами, що створять відкритий громадський простір для проведення заходів і ярмарків.

За словами співзасновника MVRDV Віні Мааса, головна мета проєкту — не нав'язувати архітектуру ландшафту, а дозволити їй “вирости з природних умов”, щоб підкреслити, що “природа рулить”.

Зображення: MVRDV / Dezeen