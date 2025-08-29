Єгипет підняв з затонулого міста статуї, яким 2 тисячі років

Артем Черничко
Єгипетські археологи виявили в затонулому місті Канопус залишки будівель і монументальні статуї, яким понад 2 тисячі років. Про це повідомляє Artnet.

До заснування Александрії в IV столітті до н. е. Канопус був ключовим торговельним центром Єгипту. З часом місто занурилось під воду через землетруси та підвищення рівня моря.

Під час розкопок, що стали першими за 25 років, водолази знайшли вапнякові будівлі, які слугували житловими, торговими та релігійними спорудами. Серед найбільш значних знахідок — гігантський кварцовий сфінкс із зображенням фараона Рамзеса II, гранітна статуя пізньої епохи Птолемеїв та нижня частина статуї римського вельможі, вирізана з білого мармуру.

Окрім статуй, були підняті артефакти зі стародавнього доку — кам'яні якорі, портовий кран і частини торговельного судна. Ці знахідки допоможуть краще зрозуміти техніки суднобудування того часу.

Уряд країни розглядає можливість створення підводного музею, що стане першим у світі.

Фото: Khaled Desouki / AFP

Опубліковано: 29 серпня 2025
