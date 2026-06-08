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«Супер Маріо: Галактика в кіно» — перший фільм 2026 року зі зборами в $1 мільярд

Артем Черничко 08 червня 2026
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«Супер Маріо: Галактика в кіно» — перший фільм 2026 року зі зборами в $1 мільярд

Анімаційна стрічка «Супер Маріо Галактика в кіно» офіційно перетнула позначку в $1 мільярд глобальних зборів. Це перший фільм 2026 року, якому вдалося досягти такого касового успіху, пише Variety.

Екранізацію культової відеогри створили студії Universal та Illumination у співпраці з компанією Nintendo. Бюджет мультфільму склав $110 мільйонів, тому проєкт принесе творцям величезні прибутки. Попередня частина франшизи — «Брати Супер Маріо в кіно» (2023) — стала справжнім хітом, завершивши свій світовий прокат із показником у майже $1,4 мільярда.

Прев'ю відео

До озвучування сиквелу повернулися зірки першого фільму: Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дей, Кіден-Майкл Кі та Джек Блек. Режисерами другої частини знову виступили Аарон Горват і Майкл Джеленік.

Наразі «Супер Маріо Галактика в кіно» впевнено лідирує у списку найкасовіших стрічок 2026 року. Слідом за ним у світовому прокаті йдуть байопік «Майкл», «Проєкт "Аве Марія"» та «Диявол носить Prada 2».

Попереду у студії Universal кілька гучних релізів: конспірологічний трилер «День істини» Стівена Спілберга, епічна «Одіссея» Крістофера Нолана та новий анімаційний проєкт «Посіпаки і монстряки».

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Зображення: B&H Film Distribution Company
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