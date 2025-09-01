У Карпатах відкрили першу частину туристичного маршруту, що охопить 5 країн

На Закарпатті відкрили першу ділянку туристичного маршруту, який з’єднає Україну з країнами Євросоюзу. Наразі облаштовано 55 кілометрів із запланованих 395, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Маршрут починається від витоків річки Чорна Тиса, неподалік перевалу Околе. Перша ділянка з'єднає Усть-Чорну та Ясіню. Там уже облаштували велопарковки, кемпінги, оглядові майданчики та зони відпочинку.

Маршрут матиме два напрями:

основний — проходить лісовими дорогами, зручний для туристичних велосипедів

гірський — повторює пішохідні стежки, підходить для гірських байків

Проєкт позиціонується як місце для фізичного та психологічного відновлення українців, зокрема ветеранів війни й тих, хто постраждав від бойових дій.

У майбутньому маршрут пролягатиме Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею — вже створили робочу групу з представників цих країн. Загальна протяжність маршруту за кордоном буде приблизно такою ж, як і в Україні. Це дозволить туристам здійснити повне коло Карпатами, перетинаючи кордони кількох держав.

Фото: Мирослав Білецький