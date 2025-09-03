В Одесі відновили найдовший трамвайний маршрут України
В Одесі з 2 вересня відновив роботу трамвайний маршрут №7 “Північ — Південь”, що з’єднує найвіддаленіші райони міста — селища Котовського та Таїрова. Про це повідомили в Одеській міськраді.
Цей транспортний шлях був частково закритий через ремонтні роботи на узвозі Блажка, але тепер знову доступний для пасажирів.
Маршрут пролягає від вулиці імені 28-ї бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги. Він охоплює понад 120 зупинок і щодня перевозить до 70 тисяч пасажирів.
На лінію вийшло 13 нових багатосекційних і безбар’єрних трамваїв, які були придбані за підтримки Європейського інвестиційного банку.
Маршрут “Північ — Південь” було відкрито у 2017 році після завершення масштабної реконструкції центральних вулиць Одеси. Його протяжність становить близько 30 кілометрів, що робить його найдовшим в Україні. Поїздка від кінцевої до кінцевої станції займає близько двох годин.
