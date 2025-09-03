Історичний особняк Апштейна на Подолі повернули громаді

Господарський суд Києва повернув у комунальну власність історичну будівлю на вулиці Спаській, 12, відому як особняк Апштейна.

Про це повідомили в КМДА.

2 вересня суд задовольнив позов Київської міської прокуратури і визнав недійсними попередні угоди, які призвели до незаконної приватизації об’єкта. Зокрема, було скасовано державну реєстрацію права власності за двома приватними компаніями — ТОВ "Блексквад" та ТОВ "Правова компанія "Ноосфера плюс".

Таким чином, суд усунув перешкоди для міської ради в розпорядженні земельною ділянкою, повернувши громаді право на цінний об’єкт у Подільському районі.

Особняк Апштейна було збудовано 1913 року за проєктом архітектора Валеріяна Рикова. Ним володів київський купець першої гільдії Тев'є Апштейн. Споруда є рідкісним зразком садибної забудови Подолу в стилі неокласицизму. З 2014 року вона має статус пам’ятки архітектури, а сьогодні в ній розміщується Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Фото: Rasal Hague / Wikimedia Commons

Опубліковано: 03 вересня 2025
